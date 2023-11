Pavard preoccupa solo per un motivo, Inter più tranquilla per un altro

Pavard è meglio averlo che non averlo ma l’Inter sa anche che è meglio averlo al 100% appena possibile anziché rischiare di non averlo per più tempo. Giochi di parole a parte, in attesa degli esami post-infortunio la situazione in casa nerazzurra non corrisponde allo “stato di allarme”

STOP PROLUNGATO – L’infortunio di Benjamin Pavard a Bergamo non è una notizia che fa fare i salti di gioia in casa nerazzurra. E sebbene sia lo stesso difensore francese a “saltare” con i compagni di squadra in occasione del gol-vittoria per i tre punti di Atalanta-Inter, le prime sensazioni prevedono uno stop piuttosto prolungato. Piuttosto prolungato significa che Pavard non ci sarà sicuramente non solo prima dell’ultima sosta internazionale di questo anno solare – in programma a metà mese – ma nemmeno subito dopo. Novembre già finito per il numero 28 nerazzurro, che proverà a rientrare prima del 2024 ma non è detto che riesca a farcela. Anche perché non è detto sia necessario accelerare i tempi di recupero. In attesa di conoscere con precisione la situazione, l’assenza di Pavard preoccupa relativamente l’Inter impegnata su più fronti. Preoccupa a priori perché si tratta di un’assenza importante per il livello del calciatore che rappresenta il classe ’96 di Maubeuge. Un top player su cui l’Inter di Simone Inzaghi crede fortemente. Come dimostrato dall’importante investimento fatto in estate a Monaco di Baviera.

Inter di Inzaghi senza Pavard: le altre opzioni

VALIDE ALTERNATIVE – Allo stesso tempo, l’Inter per il momento può dirsi più tranquilla del previsto. E molto più del recente passato. Al posto di Pavard adesso può e potrà giocare titolare il sempreverde Matteo Darmian, che anche in Atalanta-Inter si è dimostrato tutt’altro che un gregario. E nella rosa di Inzaghi figura anche Yann Bisseck, che si appresta a compiere 23 anni ma non con l’intenzione di restare fisso in panchina. Bisseck è un’opzione valida per Inzaghi da braccetto destro vice-Darmian in assenza di Pavard. Almeno per un mese circa o qualcosa in più. E di questo dovrà convincersi proprio l’allenatore piacentino. Soprattutto nel caso in cui debba davvero fare a meno del 27enne francese per una decina di partite circa. Tante ma non troppe, considerando il calendario fitto dell’Inter. Tra dicembre (fine?) e gennaio (inzio?) si spera di rivedere il titolare al 100% ma per il momento ad Appiano Gentile non c’è motivo di allarmarsi: Darmian non è una riserva per Inzaghi e Bisseck non è una figurina per l’Inter. Pavard può recuperare con calma, così da tornare al meglio nel suo ruolo da titolare di indiscusso valore.