Pavard, obiettivo chiaro: la Francia propedeutica a prendersi l’Inter

Pavard si trova in Nazionale con la Francia. Sono giorni da sfruttare al meglio per riprendersi all’Inter in condizione fisica e mentale al top

OBIETTIVO − Benjamin Pavard è volato in Nazionale nel ritiro di Clairefontaine con la propria selezione dopo il 4-0 rifilato dall’Inter alla Fiorentina. Il francese, l’acquisto più costoso del mercato nerazzurro, non è riuscito a debuttare. Difatti, l’ex Bayern Monaco aveva pochissimi allenamenti sulle gambe e Simone Inzaghi ha preferito optare per altre soluzioni. Ma il campione del Mondo 2018 è arrivato all’Inter sicuramente con l’obiettivo non di fare panchina, ma di prendersi velocemente il ruolo da titolare come braccetto di destra. Non sarà facile scavalcare il computer Matteo Darmian, ma Pavard ha tutte le carte in regola per poter ribaltare le gerarchie.

OCCASIONE GIUSTA − La sosta per le nazionali sarà da sfruttare a suo vantaggio, soprattutto per ritrovare minutaggio e condizione fisica. Pavard è una colonna della Francia di Didier Deschamps, nonché uno dei migliori giocatori dell’attuale fase di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. I numeri parlano a suo favore: con il 95,3% il francese è il giocatore con la percentuale di passaggi riusciti più elevata fino a questo momento. Conferma di come l’ex Bayern Monaco sia una vera e assoluta certezza dal punto di vista tecnico. Simone Inzaghi lo sa bene, ecco perché lo ha fortemente voluto all’Inter. Le due imminenti partite contro Irlanda e Germania serviranno a Pavard per mettere benzina sul motore e ripresentarsi al meglio in quel di Appiano Gentile settimana prossima. Il suo ritorno a Milano è previsto per mercoledì 13, ovvero a tre giorni dalla prima stracittadina dell’anno contro il Milan. Benji l’interista farà il possibile per prendersi la maglia da titolare.