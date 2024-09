Pavard ‘novità’ tattica dell’Inter 2024/25: un dato sorprende (e conferma)

Benjamin Pavard è stato tra i migliori in campo di Inter-Atalanta (4-0) di venerdì sera. Match in cui il difensore francese mostra un approccio completamente nuovo alla partita e al suo ruolo.

MIGLIORE IN CAMPO – Dopo Inter-Atalanta è stata dura scegliere l’MVP. Tra Marcus Thuram, autore di una doppietta, e Nicolò Barella, che firma un gol da antologia, la scelta era ardua. Alla fine l’ha spuntata il numero 9, attuale capocannoniere della Serie A con 4 reti. C’è tuttavia un MVP silenzioso del primo big match stagionale dell’Inter. Ed è Benjamin Pavard, autore di un assist e coinvolto in 3 dei 4 gol di venerdì sera. Non solo il difensore francese ha disputato una partita sontuosa. Ma anche fatto vedere un’interessante novità tattica in questo inizio di stagione. E solo chi non l’ha osservato bene lo scorso anno può sorprendersi.

SORPRESA TATTICA – Come evidenziato nell’analisi della sua prestazione in Inter-Atalanta, venerdì sera Pavard non è stato solo un difensore. I suoi movimenti in campo appartengono alla sfera del “tuttocampista”. Perché spesso e volentieri il numero 28 si è spinto in avanti, fino a trovarsi in linea con gli attaccanti. In una sorta di perfezionamento di quanto fatto vedere nella scorsa stagione, ad esempio nella vittoria casalinga contro la Juventus. Quando era l’uomo più avanzato prima che Thuram favorisse l’autogol di Federico Gatti. Semplice anarchia tattica di Pavard? No, il motivo di tanta corsa è presto detto.

Pavard il migliore dell’Inter in un dato

INDICAZIONI CHIARE – Pavard ha gravitato spesso sulla trequarti avversaria di Inter-Atalanta su esplicita richiesta di Simone Inzaghi. Che ai suoi uomini ha chiesto di muoversi tantissimo, per togliere ogni riferimento agli avversari. E Pavard ha dato fondo a tutta la sua intelligenza tattica nel seguire questo diktat. Senza per forza essere protagonista nel gioco: dei suoi 82 tocchi in Inter-Atalanta, infatti, appena 11 arrivano oltre la metà campo (fonte: WhoScored). Tuttavia, muovendosi di concerto con gli altri elementi dell’orchestra di Inzaghi, Pavard ha giocato un ruolo chiave nello scardinare la difesa bergamasca. E c’è un dato che sottolinea questa sua propensione offensiva: nelle prime tre giornate della Serie A 2024/25 (dove ha all’attivo due presenze) è il giocatore dell’Inter che ha corso di più, con 10,79 km percorsi mediamente a partita. Dato che certifica come Pavard abbia iniziato la stagione 2024/25 con ancor più fame della scorsa.