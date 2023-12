Pavard, Lazio-Inter già in campo? Meno rischi rispetto ad altri

Benjamin Pavard è ormai pronto a rientrare dopo l’infortunio al ginocchio subìto in occasione della gara a Bergamo contro l’Atalanta. Per il francese le chance di entrare in campo in Lazio-Inter non sono bassissime, anche perché – rispetto ad altri giocatori infortunati – ci sono meno rischi per un suo rientro.

POCHI RISCHI – Benjamin Pavard scalpita per poter tornare in campo e, finalmente, il suo rientro è ormai vicino. Tanto che già in Lazio-Inter potrebbe scendere sul terreno di gioco. Difficile pensare a un suo impiego dal primo minuto, ma sicuramente un suo ingresso dalla panchina può essere una soluzione per Simone Inzaghi. Un vantaggio per Pavard, rispetto ad altri giocatori infortunati come Denzel Dumfries o Stefan de Vrij, è proprio il tipo di infortunio avuto. Non muscolare, bensì traumatico. Il che minimizza il rischio di ricadute, che sono invece il timore principale per quanto riguarda i giocatori di ritorno da problemi muscolari. Per Pavard dipende tutto dal ritmo partita che avrà nelle gambe, aspetto principale su cui si dovrà lavorare in avvicinamento della sfida contro la Lazio.