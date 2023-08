Pavard, Inzaghi ascoltato e assecondato! Asticella sempre più su

Pavard è arrivato a Milano dove darà inizio alla sua nuova e tanto desiderata avventura all’Inter. Inzaghi non più di qualche settimana fa si era esposto sul francese e nonostante i tanti dubbi degli ultimi giorni è riuscito ad ottenere il suo rinforzo

SEMAFORO VERDE – Benjamin Pavard ha ottenuto il via libera dal Bayern Monaco ed è dunque pronto a dare inizio alla sua nuova avventura all’Inter. Negli ultimi giorni, con la dura presa di posizione di Thomas Tuchel, si era temuto il peggio in casa nerazzurra ma Giuseppe Marotta nella serata di ieri ha preso in mano la situazione sbloccando la trattativa. Ed ecco che il francese è atterrato a Milano, proprio come aveva chiesto Simone Inzaghi.

Pavard, Inzaghi ascoltato e assecondato: ora tocca a lui e alla sua squadra

Proprio il tecnico nerazzurro, non più di qualche settimana fa, si era esposto sull’obiettivo Pavard. E lo ha fatto pubblicamente in conferenza stampa, rivolgendosi in primis alla sua società. Un fatto non nuovo dato che già lo aveva fatto con Gleison Bremer, poi finito alla Juventus. Stavolta invece la dirigenza lo ha ascoltato, assecondato e accontentato. Steven Zhang ha utilizzato quel famoso tesoretto per un colpo importante, un Campione del Mondo, un top nel ruolo. Insomma, un profilo che alza il livello e l’asticella verso l’alto. Lo meritava Inzaghi, lo meritava il gruppo ma ora sta a loro dare una risposta importante sul campo.