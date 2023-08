Pavard, per l’Inter un doppio record nel mercato della Serie A

Oggi è la giornata di Benjamin Pavard all’Inter: previsto infatti l’iter di visite mediche, firma del contratto e annuncio ufficiale. Che, una volta arrivato, certificherà anche un doppio record per i nerazzurri in questa sessione di calciomercato della Serie A.

DOPPIO RECORD – In attesa dell’annuncio ufficiale previsto per la serata di oggi di Benjamin Pavard, l’Inter si prepara a certificare un doppio record nella sessione corrente di calciomercato per la Serie A. Con l’arrivo del francese, infatti, i nerazzurri avrebbero di fatto registrato i due acquisti più costosi per il campionato italiano. Al primo posto Davide Frattesi: 33 milioni di euro divisi in 7 per il prestito più 27 di riscatto obbligatorio nel 2024 e bonus (un totale di circa 37 milioni di euro). Al secondo andrà a piazzarsi proprio Benjamin Pavard, per il quale l’Inter ha speso 30 milioni di euro (più 2 di bonus). A dimostrazione dell’ottima capacità di reinvestire i (tanti) soldi guadagnati dalle cessioni di questo calciomercato, guidate dai 55 milioni di euro di André Onana al Manchester United.