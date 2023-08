Pavard all’Inter non è importante, è l’unica cosa che conta (per Inzaghi)

Pavard si candida per il ruolo di protagonista dell’ultima telenovela estiva di mercato in casa Inter. Il difensore francese non ha ancora l’OK del Bayern Monaco per la partenza in direzione Milano ma l’ostacolo tedesco non può rovinare (gli ultimissim)i piani di Inzaghi ora. Si spera…

ULTIMA SPIAGGIA – A cinque giorni dalla chiusura della finestra estiva del calciomercato l’Inter ha una sola opzione davanti a sé. Una sola opzione che si può riassumere in questo concetto: non rovinare tutto “vendendo” un piano B che non è nemmeno programmabile. Perché già il piano che sta andando in scena è lontano dall’essere il piano B alternativo ipotizzato dopo il fallimento del piano A. L’arrivo di Benjamin Pavard è l’unica novità in rosa che può togliere alibi a Simone Inzaghi in vista dell’ambiziosa stagione da affrontare su tutti i fronti. Per più motivi. Sia perché è l’unica vera richiesta esplicita fatta da Inzaghi, che si è esposto troppo (lo stesso vale per Beppe Marotta e per Pavard stesso con il Bayern Monaco, ndr). Sia perché è l’unico profilo in grado di migliorare non solo la rosa generale ma proprio la formazione titolare in sostituzione di Milan Skriniar in difesa (con Matteo Darmian “retrocesso” in panchina, ndr). Non esiste un’alternativa a Pavard nel ruolo specifico di “braccetto destro” e acquistare tanto per farlo in difesa è poco utile in questa fase. Non c’è altra strada e il “motto” – parafrasato per provocare – vale come ultima spiaggia: o Pavard o niente. O comunque niente di utile per l’Inter di Inzaghi.

L’importanza di Pavard per l’Inter di Inzaghi

ACQUISTO DOVEROSO – Il classe ’96 francese è un profilo internazionale. Probabilmente uno dei pochi che l’Inter può aggiungere alla sua rosa in questo periodo storico e per volontà stessa del calciatore. Avendo buttato all’aria tutti i piani, completare la difesa con Pavard è l’unica azione che permetterebbe all’Inter di chiudere il suo mercato nel migliore dei modi. Saltato il piano A riferito all’attacco, ovvero il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, l’Inter ha davanti a sé più opzioni. Salta il primo piano B, che consiste nell’acquisto di un attaccante da 40 milioni circa con i soldi di Lukaku (il nome di Folarin Balogun riassume tutte le opzioni ipotizzate). A seguire salta anche il piano C, che equivale all’immediato investimento in porta dopo la cessione di André Onana (esemplare l’impazienza di Anatoliy Trubin nell’attesa). E inutile ricordare come salta anche il piano D, quello che riguarda il centrocampo completato da Lazar Samardzic (invece che da Stefano Sensi come ora). Ecco perché, avendo risparmiato in tutti i reparti, solo il grande colpo in difesa può aiutare Inzaghi a raggiungere gli obiettivi stagionali. E può dare ancora credibilità al progetto in atto: Pavard all’Inter non è importante, è l’unica cosa che conta. Inzaghi lo merita.