Pavard-Inter, Inzaghi conferma! Zhang farà un piccolo sforzo?

Pavard è un obiettivo concreto per l’Inter e si era capito, ma la conferma di Inzaghi in conferenza stampa è ovviamente un segnale importantissimo. Il tecnico nerazzurro ha bisogno di un giocatore esperto e che possa diventare l’alter ego di Darmian

OBIETTIVO VERO – Benjamin Pavard è un obiettivo concreto per l’Inter e anche Simone Inzaghi ha confermato alla vigilia di Inter-Monza. Il club nerazzurro sta trattando con il Bayern Monaco e il tecnico interista spera di poter avere il francese il prima possibile. Chiaramente non è l’unico profilo sul taccuino della dirigenza, l’altro nome è quello di Japhet Tanganga ma è ovvio che Pavard sia l’obiettivo principale poiché ha caratteristiche che a Inzaghi possono tornare utili.

Pavard è ciò che serve in questo momento a Inzaghi: alter ego di Darmian e profilo di prestigio

Il tecnico in conferenza ha fatto chiaramente capire che Yann Bisseck è un giovane di grande prospettiva che rappresenta un innesto significativo, ma un profilo di maggior esperienza e prestigio come Pavard è ciò che serve in questo momento. Matteo Darmian, seppur imprescindibile, non può garantire un’altra stagione ad altissimi livelli come quella passata e soprattutto ha bisogno di un alter ego. Inzaghi lo ha individuato in Pavard, ora tocca alla società assecondare la sua ultima richiesta.