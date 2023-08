Pavard, l’Inter copre Skriniar e… Onana! Una soluzione si sdoppia

Pavard all’Inter è ormai in via di definizione. Il francese colmerà un doppio buco all’Inter. In fase di possesso, Inzaghi avrà più soluzioni

FATTA − In dirittura d’arrivo l’affare Benjamin Pavard all’Inter. Il difensore francese arriverà presto a Milano. Accordo fissato sui 32 milioni complessivi tra nerazzurri e Bayern Monaco: 30 di base fissa e 2 di bonus. L’Inter, dunque, ha deciso di rompere gli indugi spostando l’intero budget rimasto proprio sul giocatore transalpino. Il campione del Mondo 2018 diventerà l’acquisto più costoso di questa sessione estiva di calciomercato. A Milano sbarcherà un difensore di caratura internazionale, con un palmares di tutto rispetto e con un’esperienza e una tecnica mai in discussione. In un solo colpo l’Inter non solo sostituisce Milan Skriniar, ma copre paradossalmente anche il buco tecnico lasciato da André Onana. In che modo?

BUCO ONANA − No, Pavard non sarà il prossimo portiere dell’Inter. Per quello ci penserà Yann Sommer o al massimo Emil Audero. Ma il buco, citato poc’anzi, si riferisce in particolar modo ad una delle doti più importanti del portiere africano, partito in direzione Manchester United: la costruzione dal basso. L’Inter, nella scorsa stagione, ha costruito gran parte del suo gioco proprio attraverso le grandi abilità dell’ex Ajax. I piedi eccellenti e la straordinaria personalità di Onana sono stati un fattore non da poco per le performance nerazzurre. Regista arretrato dai piedi eccellenti, nonché punto di riferimento per difensori e compagni anche quando gli avversari venivano a pressare alti. Il suo addio ha aperto inevitabilmente una crepa da questo punto di vista. Un deficit, che l’Inter ha pensato di coprire affidandosi a due difensori dal piede educatissimo. Uno era già in rosa, Alessandro Bastoni; l’altro arriverà fra poco: Pavard.

NUOVE SOLUZIONI − Oltre a dare grande duttilità ed esperienza, il francese darà un enorme mano a Inzaghi in fase di possesso. Con lui a destra e Bastoni a sinistra, il gioco dell’Inter troverà ampio respiro già a partire dalla linea arretrata. I due potranno garantire fluidità di manovra, precisione e maggiori soluzioni. Sia Pavard che Bastoni amano accompagnare l’azione della propria squadra, inter-scambiandosi con i rispettivi laterali di fascia (Dimarco a sinistra e Dumfries a destra). Interconnessione anche con le mezzali opposte, capaci di infilare le difese avversarie grazie alle proverbiali sortite dentro l’area di rigore. In pratica, si potranno creare delle coppie a distanza: Bastoni-Barella e Pavard-Mkhitaryan/Frattesi. Sulla falsariga dell’ormai premiata coppia tutta azzurra, ormai arci-nota dopo i blitz europei a Barcellona e a Lisbona della passata stagione.