Pavard, che rammarico! In Inter-Bologna una sola macchia (decisiva)

Benjamin Pavard si conferma anche in Inter-Bologna (2-2). Un’altra prestazione perfetta del francese, rovinata da un solo errore (collettivo).

TITOLARE FISSO – Non ci sono più dubbi che Benjamin Pavard sia il nuovo proprietario della corsia destra difensiva. Anche in Inter-Bologna parte lì dal primo minuto, iniziando a far pesare la sua autorevolezza a chiunque capitasse nei paraggi. Una cosa che si può vedere facilmente osservando la heatmap della sua gara:

Il numero 28 dell’Inter spadroneggia in tutto il quarto di campo di sua competenza. Ed è un vero peccato che anche lui si lasci ingannare da Joshua Zirkzee in occasione del 2-2. Perché quell’errato posizionamento è l’unica macchia (purtroppo ben visibile) in quella che sarebbe stata l’ennesima prestazione perfetta.

INSUPERABILE – In Inter-Bologna, togliendo una decina di secondi intorno al 52′ (quando arriva il gol del 2-2), Pavard mette in mostra il repertorio completo. Dalla retroguardia è il più attivo nella fase di costruzione: è il secondo nerazzurro per palloni giocati (93) dopo Hakan Calhanoglu (100), come si legge nel report ufficiale della Lega Serie A. E lo fa sprecandone davvero pochi: solo 6 passaggi sbagliati su 76 (92% di precisione). A questo aggiungiamoci pure che arriva due volte al tiro. Tra cui un tentativo maldestro di rovesciata che avrebbe svuotato San Siro anzitempo. Ma fornisce anche un’ottima prova difensiva sul confronto diretto: vince tutti i contrasti (6 su 6) e ogni duello aereo (2 su 2). Una prestazione che si potrebbe definire perfetta, se non fosse per quella leggerezza a inizio ripresa.