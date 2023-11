Pavard, l’Inter lo aspetta: Benji è fondamentale. Una speranza!

Classe in campo e fuori: è questo il ritratto di Benjamin Pavard. Un talento indiscusso per il difensore francese che in poche settimane è riuscito a imporsi nella difesa dell’Inter.

LEADER – Benjamin Pavard, dal suo ingresso nel mondo Inter, è sempre stato un leader. Sia in panchina, in quelle prime settimane di assestamento, sia in campo. Perché il campo è casa sua: lo aveva già dimostrato con la maglia del Bayern Monaco negli scorsi anni. Adesso invece, abbiamo la conferma anche in Italia. La sua qualità nel saper reggere la difesa, lo porta ad essere uno dei difensori più forti di tutta la Serie A. Non da meno invece, la sua notorietà internazionale e con la maglia della Francia con la quale ha vinto anche il Mondiale in Russia.

RIENTRO – Benji l’interista, dal suo arrivo a oggi, ha sempre dimostrato di tenerci alla maglia dell’Inter tanto da saltare di gioia nonostante un ginocchio fuori uso dopo la vittoria contro l’Atalanta. Il francese infatti, nel match contro la Dea, ha riportato una lussazione alla rotula del ginocchio sinistro. Uno stop che si preannuncia lungo e con la quale l’Inter dovrà fare i conti a partire dalla ripresa dopo la Nazionale visto il tour de force tra Champions League e i due match ravvicinati contro Juventus e Napoli. Il francese, nel frattempo continua a lavorare senza sosta con lo staff medico nerazzurro. L’obiettivo è di poter rientrare prima di Natale ed essere arruolabile – almeno in panchina – già dalla gara contro la Lazio. Il terzo big match in meno di un mese.