Pavard in gruppo, Darmian e Bisseck dietro. Il ballottaggio di Inter-Barcellona

In occasione di Inter-Barcellona, gara di ritorno della semifinale di Champions League, Simone Inzaghi si porta un dubbio per la difesa. Tre per un posto grazie al possibile recupero di Benjamin Pavard.

RECUPERO – Benjamin Pavard si è allenato questa mattina parzialmente in gruppo e dovrebbe tornare disponibile per la partita tra Inter e Barcellona. Martedì c’è già il ritorno della semifinale di Champions League e Simone Inzaghi si porta un ballottaggio fino allo scadere del tempo. Tutto dipende dalle condizioni fisiche del difensore francese, decisivo tra l’altro a San Siro contro il Bayern Monaco con il gol della qualificazione. Senza di lui le opzioni possibili sono due.

Pavard, dietro ci sono due alternative!

ALTERNATIVE – Qualora Pavard arrivi bene a martedì Inzaghi non avrà alcun tipo di dubbio sul giocatore che inizierà Inter-Barcellona. Nel caso invece in cui il francese non ce la faccia dal primo minuto ci sono Matteo Darmian e Yann Bisseck. Quest’ultimo ha giocato da titolare sia con il Barcellona a Montjuic che con il Verona e potrebbe fare la terza consecutiva. Darmian invece ha disputato la gara di ieri e sarebbe adattato da terzo di difesa. Proprio lui è però è stato la rivelazione di due anni fa prima della finale di Istanbul. Da braccetto ha impressionato e la sua attenzione difensiva potrebbe essere ancora utile alla causa. Raphinha è un cliente piuttosto scomodo, avere la sicurezza di Darmian sarebbe la risposta ideale senza Pavard!