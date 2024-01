Pavard ha conquistato definitivamente l’Inter. Investimento giusto!

Benjamin Pavard ha definitivamente conquistato l’Inter nelle ultime settimane. Dal rientro dall’infortunio il calciatore francese ha risposto nella maniera giusta giustificando i milioni spesi in estate.

RISPOSTE – Benjamin Pavard ha dato risposte incredibili nelle ultime settimane. Ha conquistato l’Inter a suon di prestazioni da top assoluto nel ruolo. Oggi il francese è uno dei migliori difensori della Serie A, se non il migliore. La lussazione alla rotula subita a Bergamo contro l’Atalanta lo ha tenuto fuori quasi un mese e mezzo, ma è un lontano ricordo. Dopo le prime due panchine dal rientro con Lecce e Genoa Pavard si è ripreso il posto da titolare con forza e ha dimostrato il motivo dei 30 milioni di euro spesi in estate per acquistarlo dal Bayern Monaco. Da Monza sembra aver acquisito al 100% i dettami di Simone Inzaghi, difatti è diventato decisivo soprattutto in fase offensiva. Il cross per il rigore causato dalla mano di Roberto Gagliardini, poi l’episodio più importante della sua stagione. L’assist per Lautaro Martinez in finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli al minuto 91. Sì, proprio al minuto 91 in un ruolo che non era suo. Da pochi minuti Pavard era stato spostato come difensore centrale di un reparto a 4 con Francesco Acerbi, eppure si è fatto trovare con una sovrapposizione sul fondo della fascia destra. Un impegno da ricordare, un’azione che ha portato 8 milioni di euro all’Inter.