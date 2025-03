Pavard può essere l’arma in più dell’Inter. Varie soluzioni per Inzaghi!

Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, sta disputando l’ultima fase di stagione in maniera ottimale. Il calciatore francese, alla luce del problema sul fronte degli infortuni, è ancora più centrale per i nerazzurri.

IL PUNTO – Benjamin Pavard rappresenta un pilastro del reparto arretrato dell’Inter. Il difensore del club nerazzurro, dopo un periodo iniziale di recupero dai problemi fisici riscontrati in stagione, è tornato agli standard cui ha abituato i tifosi meneghini nella scorsa annata. Non vi è dubbio che la sua centralità nello scacchiere di Simone Inzaghi sia diventata ancora più evidente, negli ultimi tempi, a causa delle considerevoli defezioni per i nerazzurri sulle fasce. In questo contesto, infatti, Pavard rappresenta l’arma in più su cui l’Inter punta con forza per affrontare al meglio le difficoltà in termini numerici che ne caratterizzano gli esterni.

Pavard il valore aggiunto dell’Inter in questo momento storico

IMPORTANZA CENTRALE – Pavard, così come il solo Alessandro Bastoni, viene visto da Inzaghi come un jolly da poter utilizzare sia da braccetto che da esterno. Come dimostrato dal caso della sfida tra Napoli e Inter, il francese è colui che può consentire al tecnico piacentino di immaginare l’adozione di soluzioni tattiche diverse a partita in corso. Da qui, il ruolo sempre più determinante da lui esercitato nel club nerazzurro.

PROSSIMI IMPEGNI – Le prossime due sfide, che l’Inter dovrà disputare contro il Feyenoord in Champions League e il Monza in Serie A, vedranno i nerazzurri ancora privi degli esterni che si sono infortunati nelle ultime settimane. Di conseguenza, Inzaghi dovrà decidere come adattare il proprio modulo in riferimento ai calciatori da affrontare e al sistema di gioco preferito dal loro allenatore. Pavard, in questo contesto, potrà svolgere una funzione significativa nel rendere la squadra nerazzurra il più aderente possibile ai dettami del proprio tecnico.