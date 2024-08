Pavard, esordio da titolare in Inter-Lecce. Manca una prima volta

Benjamin Pavard farà il suo esordio da titolare nella partita tra Inter e Lecce di questo weekend. Il giocatore è ancora a caccia di una prima volta importante.

PARTICOLARITÀ – Benjamin Pavard avrebbe dovuto fare il suo esordio settimana scorsa nella gara con il Genoa. Si era riscaldato ed era pronto ad entrare al posto di Yann Bisseck alla prima volta che la palla fosse uscita. Poi ha segnato Marcus Thuram il gol del 2-1 e Simone Inzaghi non si è sentito di cambiare un difensore per un difensore e rimanere con tre punte davanti: ha fatto retromarcia e inserito Kristjan Asllani per Lautaro Martinez. La scelta non si è rivelata proprio vincente, perché l’errore decisivo lo ha fatto purtroppo Bisseck.

Pavard, un obiettivo in Inter-Lecce

ESORDIO – In Inter-Lecce Pavard giocherà perciò la sua prima partita ufficiale della stagione e la prima da titolare. Manca però un’altra prima volta all’appello: il francese insolitamente non ha ancora segnato il suo gol numero uno con la maglia nerazzurra. Al Bayern Monaco era un difensore dai gol facili, tant’è che l’anno prima di firmare con l’Inter aveva chiuso con 7 reti tra Champions League, Supercoppa di Germania e Bundesliga. Con Simone Inzaghi deve ancora sbloccarsi e quale miglior modo se non alla prima a San Siro della stagione.