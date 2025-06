Pavard e Thuram, destini opposti tra Inter e Francia! Ora primo cambio

Marcus Thuram e Benjamin Pavard non hanno giocato da titolari nella partita tra Francia e Spagna. Destino opposto rispetto all’Inter, ma un primo cambiamento arriva nel pomeriggio.

MOMENTO NO – Marcus Thuram e Benjamin Pavard hanno vissuto sette giorni non proprio facili. Proprio sabato scorso entrambi da titolari hanno visto il Psg passeggiare sulle macerie di un’Inter irriconoscibile. I calciatori nerazzurri hanno perso per 5-0 la finale di Champions League e nei giorni successivi il risultato è stato quasi il medesimo in Spagna-Francia. In nazionale l’attaccante e il difensore non giocano, con Didier Deschamps il rapporto non è dei migliori. Giovedì sera è arrivata infine la sconfitta in UEFA Nations League e l’addio al trofeo che avrebbe chiuso con un minimo sorriso la stagione.

CONSOLAZIONE – Il ct Deschamps darà però un’occasione sia a Thuram che a Pavard. Come riporta L’Equipe entrambi saranno titolari nella partita che vale la finale per il terzo e quarto posto della UEFA Nations League tra Francia e Germania. Sarà una magra consolazione, piuttosto magra, però diventerà un modo per farsi vedere e costruirsi la possibilità di avere la titolarità nel futuro. Da lunedì i due giocatori penseranno poi al ritorno con l’Inter e al Mondiale per Club in programma dalle prossime settimane.