Pavard e l’impostazione: adesso Bastoni ha il suo gemello

L’arrivo di Pavard all’Inter avrà ripercussioni importanti sull’impostazione del gioco. Col francese infatti finalmente Bastoni ha un suo equivalente sulla destra della difesa.

INNESTO IMPORTANTE – Pavard è finalmente un giocatore dell’Inter. E il suo arrivo nella rosa nerazzurra è molto meno banale di quel che può sembrare. L’Inter ha preso un difensore moderno, bravissimo a giocare il pallone. Un nuovo titolare. E le sue qualità sono tali da permettere a Inzaghi di rivoluzionare la sua impostazione di gioco. Perché col francese finalmente Bastoni ha il suo gemello.

IMPOSTAZIONE RICERCATA – L’Inter è una delle migliori squadre in Serie A per l’impostazione dal basso. Un processo iniziato molti anni fa, addirittura dal ritorno di Mancini. E perfezionato stagione dopo stagione. Anche oggi, con Inzaghi, difensori sono sempre protagonisti del gioco. Primi motori della manovra. Con un elemento a spiccare: Alessandro Bastoni. Il numero novantacinque ha qualità da centrocampista, tanto che l’allenatore gli chiede sempre non solo di impostare, ma anche di prendere campo per arrivare pure a rifinire. L’impostazione dell’Inter però è squilibrata. Perché Bastoni non ha mai avuto un equivalente nella parte destra della difesa.

PENDENZA A SINISTRA – Chiariamo, è capitato negli anni che Skriniar e Darmian giocassero molti palloni. Ma la loro qualità non è la stessa di Bastoni. E i compiti in campo sono diventati diversi. Con la vera fonte del gioco difensiva spostata sulla sinistra. Prendiamo le heatmap da Whoscored dei due braccetti nelle prime due partite stagionali. Ecco Inter-Monza:

E Cagliari-Inter:

Bastoni ha compiti chiaramente maggiori. Sia nel volume di gioco che nel campo occupato. L’impostazione dell’Inter insomma gravita sulla sinistra. Tendenza acuita poi dalle differenze tecniche tra Dimarco e Dumfries. Pavard è l’uomo che può cambiare tutto questo.

FONTE DI GIOCO A DESTRA – L’ormai ex Bayern Monaco ha doti in impostazione paragonabili a quelle di Bastoni. E una grande abitudine sia a giocare palla che a risalire il campo. Non parliamo quindi di potenziale, ma di doti già concretizzate. Guardiamo la sua heatmap stagionale del 2022-2023 presa da Sofascore:

Pavard copre praticamente tutto il campo sul lato destro. Come fa Bastoni a sinistra. Il suo innesto nella difesa dell’Inter quindi permetterebbe di bilanciare l’impostazione tra fascia destra e fascia sinistra. Quindi, regalerebbe a Inzaghi di fatto una fonte di gioco aggiuntiva. Rendendo la nascita della manovra più imprevedibile e più difficile da controllare per il pressing avversario. Un impatto potenzialmente molto importante. Che avrà ripercussioni su tutto il gioco, da area ad area. Non solo sulla difesa. Per questo Inzaghi si era speso pubblicamente per caldeggiare il suo arrivo.