Pavard è arrivato per questo: la sua esperienza plus per la finale

La finale di Champions League chiama Benjamin Pavard. Il francese infatti è arrivato all’Inter proprio per dare quel qualcosa in più in partite di questo livello.

ARRIVO MIRATO – Pavard è arrivato per questo. Il gruppo storico dell’Inter negli anni ha acquisito esperienza, con vittorie anche a livello internazionale. Ma l’innesto del francese serviva ad alzare il livello. A dare un elemento di riferimento per certe partite, certi momenti. Quindi diventa impossibile non pensare a lui per la finale di Champions League.

L’esperienza di Benji l’interista Pavard!

ESPERIENZA NECESSARIA – L’ex Bayern Monaco infatti è un giocatore che ha già vinto tutto. E tra tutto nello specifico proprio la Champions League. Lui sa come si fa, sa cosa vuol dire, sa indicare la via. L’Inter ha già vissuto una finale due anni fa, però persa. Pavard è il giocatore che sa come si fa quel passo in più. Di conseguenza, diventa il riferimento per la partita col PSG.

LA SUA PARTITA – Inter-PSG diventa senza mezzi termini la sua partita. Altri potranno essere decisivi, ma il suo lavoro è a parte. A Pavard infatti verrà chiesto un lavoro non banale. Il suo compito è indicare l’obiettivo a tutti. Servirà tecnica, personalità, capacità di leggere e vivere i momenti, adattandosi alle richieste della partita. Ma sarà lui a dover dare qualcosa di più. Far capire che si può fare. Mostrare come farlo. L’estate dopo Istanbul è arrivato per fare esattamente questo. Due anni dopo ha la possibilità di mostrare il motivo.