Pavard dalla panchina in Chelsea-Inter: Bisseck convince! Due possibilità

Pavard, dopo l’esclusione contro l’Al-Ittihad, rimane fuori anche dall’undici iniziale di Chelsea-Inter. Bisseck si è dimostrato uno degli uomini più in forma di questo precampionato, tanto che Inzaghi non ne ha mai fatto a meno. Il francese dovrà faticare per ritrovare una maglia da titolare?

ANCORA DALLA PANCHINA – Benjamin Pavard, dopo un Europeo trascorso praticamente in panchina, ha fatto ritorno ad Appiano Gentile con due giorni di anticipo ma in campo si è ancora visto poco. Il francese è stato escluso dall’undici iniziale di Inter-Al-Ittihad e anche contro il Chelsea, nell’ultimo test amichevole prima dell’esordio in campionato del prossimo 17 agosto, parte dalla panchina.

Pavard guarda ancora Bisseck dalla panchina: due possibilità per Inzaghi

PROBABILITÀ – Yann Bisseck è ancora una volta il titolare, essendosi decisamente dimostrato uno degli uomini più in forma del precampionato. Inoltre, ha svolto l’intera preparazione mentre Pavard no. Per ora il tedesco è in vantaggio ed essendo quest’ultima una prova generale prima della sfida di Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino, è altamente probabile che parta dal 1′ anche in campionato.

CONVINTO – Pavard dovrà dunque lavorare per riconquistare il posto, ma è anche possibile che Inzaghi voglia ridisegnare il suo ruolo al centro della difesa. Attualmente è sempre Francesco Acerbi il ‘proprietario’ del ruolo di centrale difensivo, ma con l’infortunio di Stefan de Vrij bisogna avere un’alternativa al difensore italiano, reduce da un’operazione a causa della pubalgia che lo ha tenuto lontano anche da Euro 2024. La cosa certa è che Bisseck ha convinto Inzaghi e il prossimo 17 agosto potrebbe essere proprio lui il titolare a destra.