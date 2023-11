Pavard, curiosità amara: prima dell’infortunio, perfetto in Atalanta-Inter in un dato

Benjamin Pavard esce nel primo tempo di Atalanta-Inter (1-2) a causa di un brutto infortunio. Che interrompe una gara di fatto fin lì perfetta del francese.

DITA INCROCIATE – Nella copertina di Atalanta-Inter, bellissima vittoria esterna per gli uomini di Simone Inzaghi, finirà purtroppo anche Benjamin Pavard. Che al 33′ del primo tempo deve uscire per forza, a causa di uno scontro con Ademola Lookman. In cui è il francese a subire i danni peggiori. La prima diagnosi al ginocchio sinistro del numero 28 sembrerebbe meno grave del previsto, ma serviranno esami più approfonditi nei prossimi giorni per scongiurare scenari peggiori. Un vero peccato per Pavard, che fino a quel momento era stato il migliore di Atalanta-Inter in un dato specifico.

SOLITA QUALITÀ – Il report ufficiale della Lega Serie A di Atalanta-Inter stabilisce che Pavard rimane in campo 33 minuti. Ma di fatto la sua partita si ferma al 29′, al momento dello scontro con Lookman che causa un danno serio al ginocchio sinistro di Benji. Che fino a quel punto della gara era stato pressoché perfetto. In una prima mezz’ora di gioco bloccata, grazie alla straordinaria applicazione di entrambe le squadre, Pavard non aveva sbagliato quasi nulla. 13 passaggi tentati e altrettanti completati: 100% di precisione, molto semplicemente. A cui si aggiungono 3 duelli aerei vinti su 4. Due dati che testimoniano il pesante impatto di Pavard sul gioco dell’Inter, che solo un sempiterno Matteo Darmian permetterà di colmare con tranquillità.