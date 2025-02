Pavard cresce nel silenzio generale. Inter può contare anche sulla sua leadership mentale!

Benjamin Pavard è tornato sui suoi standard nelle ultime prestazioni disputate con la maglia dell’Inter. Errori ridotti al lumicino, attenzione costante nell’arco dei 90 minuti e leadership della difesa.

IL PUNTO – Benjamin Pavard è stato un protagonista in positivo del match vinto dall’Inter contro la Fiorentina con il punteggio di 2-1. Il calciatore francese si è disimpegnato in maniera ottimale durante tutto lo svolgimento del match, facendo ricordare ai tifosi nerazzurri quelle brillanti prestazioni offerte con costanza nella sua prima eccellente stagione nel club meneghino. Bisognava soltanto attendere il raggiungimento di uno stato di forma necessario per poter assistere al vero Pavard in maglia nerazzurra.

Pavard e le doti di leadership mostrate in Inter-Fiorentina

ASPETTO INTERESSANTE – In un reparto composto da altri due pezzi da 90, come Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, Pavard non sfigura minimamente neanche sul piano del modo in cui approccia alle partite. L’attenzione mostrata nel corso del match contro la Fiorentina si associa infatti a una capacità spiccata di dirigere con autorevolezza il reparto difensivo.

LO SCENARIO – L’Inter fonda dunque su solide basi la sua corsa al secondo scudetto consecutivo. Con tre figure così carismatiche come quelle che hanno iniziato dal primo minuto il match contro la viola, cui è doveroso aggiungere anche Stefan De Vrij in attesa della definitiva affermazione di Yann Bisseck in maglia Inter, i nerazzurri si presentano alla fase calda della lotta scudetto con un punto di partenza molto importante in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati.