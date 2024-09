Pavard, condizione preoccupante. Un Inter-Milan pieno di errori

Benjamin Pavard è in una condizione preoccupante. Il difensore ha fatto nuovamente una prestazione insufficiente, il suo Inter-Milan è pieno di errori.

ORRORE – Più che errore si può parlare di una prestazione da orrore. Benjamin Pavard è stato nettamente tra i peggiori in campo di Inter–Milan, non ne ha fatta una buona e non è la prima volta. A Monza si è perso Dany Mota che gli ha saltato in testa, ieri il gol di Christian Pulisic nasce da un suo mancato intervento. Il difensore non ha capito in tempo l’incursione centrale e ha stretto la marcatura solo quando l’esterno è arrivato davanti a Yann Sommer. Veramente troppo tardi.

Pavard, a rischio il posto dopo Inter-Milan

CAMBIO – I tifosi ormai invocano il cambio tra i titolari. Pavard è irriconoscibile e non è una questione di una sola partita. In Inter-Milan ha perso 8 volte il possesso palla, ha lasciato praterie incomprensibili sulla fascia destra nel secondo tempo. Ha perso la metà dei contrasti a terra (3 su 6), ha sbagliato la metà delle palle lunghe (2 su 4), ha fatto anche due falli. Yann Bisseck a Manchester ha mostrato una condizione di altro livello, sicuramente di un livello superiore. Adesso Pavard rischia il posto, è avvisato e ad Udine potrebbe rimanere in panchina.