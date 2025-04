Pavard con la sciabola: col Bayern Monaco il gol premia la solidità

Pavard è stato il grande protagonista di Inter-Bayern Monaco. Ma la sua prestazione non deve essere ridotta al gol, per quanto decisivo.

PRESTAZIONE COMPLETA – Il primo gol in nerazzurro contro la sua ex squadra nei quarti di Champions. Inter-Bayern Monaco per Pavard è stata un concentrato di emozioni. La rete decisiva però non deve far dimenticare la prestazione complessiva del francese. Che mai come questa volta è stata fatta di attenzione e presenza difensiva.

PRIMO: DIFENDERE – Guardiamo l’heatmap del grande ex per capire la situazione:

Pavard è un difensore che ha abituato alla sua presenza offensiva. Sia in impostazione che oltre la metà campo, fino in area avversaria. Col Bayern invece la sua presenza è praticamente nell’area piccola, fianco a fianco con Acerbi. A conferma della situazione, anche i suoi tocchi sono singolarmente pochi rispetto alle abitudini. Il francese ha 35 palloni toccati, con appena 18 passaggi. Considerate che la sua media in Serie A supera i 50. Insomma, ha dovuto occuparsi principalmente di altro. E questo altro è stata la fase difensiva.

GOL COME PREMIO – Pavard ha brillato per solidità e presenza nella sua area. I dati parlano di un intercetto, 2 respinte, un fallo subito e ben 8 spazzate. Una prestazione da centrale vecchio stile, a coadiuvare prefettamente il lavoro del riferimento del reparto, cioè Acerbi. Premiata col gol decisivo, nell’unica vera sortita fuori dalla sua area. Una dimostrazione che quando il gioco si fa duro Pavard sa rispondere in base a quello che serve.