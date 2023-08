Pavard come Bremer? Inzaghi si espone ma corre il ‘solito’ rischio

Pavard è un obiettivo di mercato per l’Inter di Inzaghi che stasera, alle 20.45, esordisce in campionato contro il Monza a San Siro. Il tecnico nerazzurro proprio ieri in conferenza stampa ha confermato l’interesse per il francese, trattativa tutt’altro che semplice con il Bayern Monaco. Andrà a finire allo stesso modo di Bremer?

STORIA GIÀ VISTA – Benjamin Pavard vuole l’Inter ma il Bayern Monaco continua a fare muro. Proprio nella conferenza stampa di ieri, Simone Inzaghi ha confermato il francese come obiettivo principale per la difesa. Il tecnico si è esposto ed è certamente un segnale forte per la dirigenza e la società, che devono quantomeno fare il possibile per assecondare le sue richieste. Non è un fatto nuovo per l’Inzaghi interista esporsi su un obiettivo di mercato, era già successo con Gleison Bremer la scorsa stagione, precisamente quando Milan Skriniar sembrava sul punto di lasciare Milano. Poi sappiamo tutti com’è finita, ovvero con la Juventus che offrendo di più al Torino e al calciatore ha portato a casa il risultato mentre l’Inter ha ripiegato su Francesco Acerbi l’ultimo giorno di mercato.

Pavard come Bremer? Inzaghi si espone ma rischia ancora una volta di doversi accontentare

Con Pavard si rischia esattamente la stessa cosa perché, nonostante una finale di Champions League disputata, le prospettive economiche sul mercato non sono cambiate più di tanto. Il Bayern Monaco chiede 35 milioni di euro mentre il club di Steven Zhang ne offre 25 più bonus. La distanza è significativa, a meno che il patron nerazzurro non decida di fare uno sforzo. Altrimenti si rischia che Inzaghi, ancora una volta, debba accontentarsi dell’alternativa.