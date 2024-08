Pavard, in Chelsea-Inter test al centro per Inzaghi: opzione jolly

In vista di Chelsea-Inter di domani, per Simone Inzaghi può essere l’occasione di un test in difesa: Benjamin Pavard al centro, per avere un’opzione in più. E poter sfruttare anche Yann Bisseck a destra.

TEST AL CENTRO – Con la situazione in difesa che, visto anche l’infortunio di Stefan de Vrij e la mancanza di un secondo braccetto a sinistra, Simone Inzaghi deve lavorare a nuove opzioni e a nuovi jolly per poter sopperire alle lacune del reparto arretrato. In occasione dell’ultima amichevole del precampionato, Chelsea-Inter di domani, il tecnico potrebbe provare la soluzione Benjamin Pavard al centro della difesa. Il francese ha già avuto modo di ricoprire il ruolo di centrale in una difesa a quattro e una prestazione convincente in quel ruolo potrebbe permettere di tamponare, essenzialmente, due possibili problemi: l’assenza di Stefan de Vrij e la possibilità di spostare, all’occorrenza, Francesco Acerbi a sinistra come vice Alessandro Bastoni.

Pavard al centro della difesa per Chelsea-Inter? Spazio per Bisseck

SOLUZIONE JOLLY – Non solo: poter spostare Benjamin Pavard al centro della difesa garantirebbe anche un maggior spazio a uno dei giocatori di cui si parla di più dopo questo precampionato. Ovvero Yann Bisseck, che continua a mostrare una grande crescita, accompagnata a prestazioni sempre più convincenti. La sua fisicità e la sua capacità in progressione offensiva possono diventare quindi un’arma in più da sfruttare per Simone Inzaghi. Non solo in Chelsea-Inter, ma anche nel corso della prossima lunga stagione. Il tutto, chiaramente, dipende da Pavard e dalla sua propensione a giocare come centrale nel terzetto difensivo.