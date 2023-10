Pavard, che impatto con San Siro! In Inter-Benfica alza il livello

Benjamin Pavard in Inter-Benfica (1-0) compie il suo esordio a San Siro. E lo fa con una prestazione semplicemente magnifica.

PRIMA VOLTA – Dopo tanta attesa, per Benjamin Pavard arriva anche l’esordio a San Siro. Quella di ieri in Inter-Benfica era infatti la prima presenza per il francese nello stadio di casa, dopo tre gettoni solo in trasferta (Empoli, San Sebastian, Salerno). E l’effetto di San Siro non lascia affatto indifferente Benji l’interista. Che davanti ai suoi tifosi offre una prestazione magnifica, confermando – se mai ce ne fosse bisogno – la bontà dell’investimento fatto dall’Inter.

NUMERI ECCELSI – Da un punto di vista di numeri, la prova di Pavard in Inter-Benfica è stata pressoché perfetta. Secondo il report ufficiale della UEFA, il numero 28 nerazzurro completa 53 passaggi su 57, con una precisione del 97%. Percentuale che lo rende il giocatore dell’Inter più efficiente nella gestione del pallone. In campo, solo Juan Bernat del Benfica fa meglio (98% con 50 passaggi completati su 51). Ma non è finita qui, perché Pavard vince tutti i duelli e i contrasti del match. Che in realtà solo appena due in totale. Ma non tanto per l’inefficacia degli avversari, quanto ancora per l’intelligenza del francese. Che riesce a muoversi leggendo in anticipo il gioco, ed evitando quindi di trovarsi in difficoltà. Evidenziando ancora una volta un aspetto intangibile molto sottovalutato del suo profilo.

SPARTIACQUE – Della prestazione di Pavard in Inter-Benfica (qui il suo voto) non sono solo le statistiche a sorprendere. Ma anche, e soprattutto, l’approccio. In fase di possesso quanto di copertura, Pavard gioca con tranquillità serafica. Sembra quindi non andare mai in difficoltà dal punto di vista mentale. Riuscendo semmai ad esaltarsi nei momenti di maggior pressione avversaria, traendo la forza necessaria per reagire e resistere, anziché soccombere. Contribuendo così ad alzare il livello e la qualità – psicologica prima ancora che tecnica – di tutta l’Inter.