Pavard sempre più centrale per l’Inter, doppia utilità

Benjamin Pavard è arrivato quasi sul gong della finestra di mercato estiva, mostrando fin da subito di valere appieno la cifra che l’Inter ha investito per lui. Sceso in campo da titolare nelle ultime uscite, il difensore francese – con la sua doppia utilità – sta diventando sempre più centrale per lo scacchiere di Simone Inzaghi.

DIFENSORE DI LIVELLO – Non ci ha messo molto Benjamin Pavard per calarsi nell’ambiente Inter. Il francese ha voluto il nerazzurro con grande forza e proprio la sua volontà ha convinto il Bayern Monaco a lasciarlo partire in direzione Milano negli ultimi giorni del mercato estivo. E proprio fin dal suo arrivo il difensore francese ha mostrato per quale motivo si tratti di un giocatore campione del Mondo con la nazionale della Francia e campione d’Europa con i bavaresi. Eleganza, grande capacità di difendere e ottima tecnica. Questo è Benjamin Pavard, sempre più centrale nello scacchiere di Simone Inzaghi.

DOPPIA UTILITÀ – La presenza di Pavard, inoltre, risolve diversi grattacapi al tecnico. I ripetuti problemi fisici mostrati fin qui da Juan Cuadrado lasciano infatti un’alternativa in meno sulla fascia destra. Con il francese, però, Matteo Darmian è “liberato” dai suoi compiti di difensore, per dare manforte proprio alle spalle di Denzel Dumfries. Specialmente in un periodo pieno di partite come quello che attende l’Inter, complice anche la Champions League. Insomma, un Pavard utilissimo come difensore e nell’aiutare ad attutire l’emergenza sulla fascia destra. E dire che qualcuno si chiedeva se veramente valesse i 30 milioni investiti per lui…