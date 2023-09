Pavard, buona la prima! In Real Sociedad-Inter regala conferme

Real Sociedad-Inter (1-1) rappresenta l’esordio nerazzurro per Benjamin Pavard. Che nella difficoltà di San Sebastian emerge con tutto il suo repertorio.

PRIMA VOLTA – Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo. Alla voce “presenze” di Benjamin Pavard si può iscrivere il numero “1”, dopo Real Sociedad-Inter di ieri sera. Simone Inzaghi sceglie il palcoscenico più luminoso per far esordire il francese in nerazzurro. In una gara, col senno di poi, più complicata del previsto, anche per via di alcune scelte iniziali. Ma non certo quella di inserire Pavard tra i titolari. Il numero 28 esordisce dal 1′, figurando tra i più positivi al termine della gara, e mostrando i motivi per cui l’Inter lo ha voluto così fortemente.

PUNTO DI RIFERIMENTO – A San Sebastian Pavard è l’unico della retroguardia a non cadere nelle trappole basche. Anche nella frenesia iniziale, dove la Real Sociedad arrivava nell’area dell’Inter da tutte le parti, l’ex Bayern Monaco riesce a non perdere la bussola. Ergendosi già a guida dei compagni, lievemente spaesati dall’inizio shock dei baschi. E sulla lunga distanza emerge anche tutto il suo contributo in fase di costruzione. Qui possiamo vedere la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Nel corso di Real Sociedad-Inter, Pavard accumula 79 tocchi del pallone (sempre secondo Whoscored). Non solo il dato più alto tra i nerazzurri, ma pure tra tutti i trentadue (cambi compresi) giocatori in campo. E su 60 passaggi ne sbaglia appena 7: il più preciso, se consideriamo che è quello che ne tenta di più. Aggiungiamoci poi che vince tutti i contrasti (3 su 3) e che domina anche nel gioco aereo (8 duelli vinti su 9). Non il migliore degli esordi a livello di risultato finale (come ammette lui stesso) ma un’ottima anteprima di cosa può rappresentare Pavard per l’Inter.