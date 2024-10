Pavard resta a Milano, c’è anche Acerbi. Inzaghi ha materiale con cui lavorare

L’Inter è tornata alla vittoria anche se non tanto convince la difesa. Con la pausa per le Nazionali, Simone Inzaghi avrà la grande occasione per preparare al meglio il reparto.

DIFESA – Con la vittoria contro l’Udinese, l‘Inter ha archiviato questo primo spezzone di Serie A al secondo posto a soli due punti dal Napoli. Con la pausa delle Nazionali che fa la sua comparsa dopo lo stop di settembre, adesso Simone Inzaghi avrà l’occasione di lavorare con calma su alcuni aspetti fondamentali nonostante la partenza di tanti big. Se l’attacco è partito quasi nella sua totalità, parte dei titolari della difesa sono rimasti a Milano. Il grande escluso è, per la seconda volta di fila, Benjamin Pavard. Il difensore non convince in patria e dunque resterà a Milano agli ordini di Simone Inzaghi. Stesso discorso anche per Yann Bisseck che non volerà in Germania.

Inzaghi sfrutta l’occasione d’oro: la difesa a rapporto

ASSENTI – Altri due assenti di lusso con Italia e la Svizzera, sono Francesco Acerbi e Yann Sommer. Il difensore azzurro, dopo lo stop per gli Europei, è uscito fuori dal giro di Luciano Spalletti. Il portiere svizzero invece, ha deciso di lasciare la Nazionale e concentrare gli ultimi anni con i club. Proprio queste quattro pedine compongono parte dello zoccolo duro della difesa dell’Inter. Nonostante l’assenza di Alessandro Bastoni e di Stefan De Vrij, Simone Inzaghi ha la possibilità di lavorare bene e con calma facendo notare tutti gli errori tattici.