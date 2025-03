Paradosso Zalewski, out con l’Inter e non con la Polonia! Il caso

Nicola Zalewski si ritrova protagonista di un paradosso incredibile in casa Inter. L’esterno nerazzurro manca da settimane, ma sarà presente invece con la Polonia. Il caso!

PRESENTE O ASSENTE? – Il Commissario Tecnico Michal Probierz non ha fatto una scelta proprio in linea rispetto alle direttive dello staff medico dell’Inter. La Polonia ha convocato Nicola Zalewski, esterno arrivato a gennaio a Milano ma fermato da un infortunio estremamente fastidioso. Un risentimento muscolare al soleo della gamba destra lo costringe a stare fuori dai campi da quasi un mese e Simone Inzaghi si è trovato in emergenza sulla fascia sinistra. Contemporaneamente si sono fatti male proprio Zalewski, Carlos Augusto, Federico Dimarco e Matteo Darmian.

Zalewski, il caso tra Polonia e Inter!

CASO – Zalewski non gioca precisamente dal 16 febbraio nella sconfitta con la Juventus. Dopo Inter-Genoa del 22 poi si è infortunato e non riesce a tornare neanche tra i convocati. Nonostante la situazione la Polonia lo ha chiamato e l’esterno risponderà alla convocazione. La nazionale giocherà due partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Lituania e Malta, rispettivamente il 21 e il 24 marzo. Inzaghi spera che almeno queste gare lo facciano rientrare in forma, ma sarebbe stato sicuramente meglio lavorarci per due settimane ad Appiano Gentile con gli altri compagni non convocati. Un paradosso che non fa bene all’inserimento dell’esterno nella rosa e negli schemi dell’allenatore.