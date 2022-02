Paradosso Lautaro Martinez: per la Lega Serie A il migliore col Sassuolo

Difficile stabilire chi sia stato il migliore tra i nerazzurri in Inter-Sassuolo visto lo scempio generale. La Lega Serie A però non ha dubbi: il migliore è stato Lautaro Martinez.

PEGGIORE IN CAMPO – Chiunque abbia visto Inter-Sassuolo sa che Lautaro Martinez è stato tra i peggori in campo. Non è mancato l’impegno, la corsa, l’applicazione, ma gli errori tecnici sono stati troppi. E troppo evidenti. Con quel gol buttato fuori da davanti alla linea come simbolo assoluto. Eppure la Lega Serie A ha un’idea diversa. Molto diversa.

STATISTICHE CHE MENTONO – Secondo il report di Inter-Sassuolo infatti Lautaro Martinez è stato addirittura il migliore tra i nerazzurri. Il giocatore chiave, come potete vedere QUI a pagina 15. Un premio su fredde valutazioni meramente statistiche. Che fa capire come, a volte, i numeri abbiano poca attinenza rispetto ai fatti.