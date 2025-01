Palacios, tributo al 2024 e l’augurio: «Il prossimo anno migliore!»

Tomas Palacios ha salutato su Instagram il 2024. Il difensore in questo anno ha cambiato squadra ed ha abbracciato la famiglia dell’Inter.

TRIBUTO – Siamo al primo giorno del 2025, domani l’Inter scenderà subito in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. La squadra si trova a Riyadh, oggi ha fatto la rifinitura di vigilia dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi e Henrikh Mkhitaryan. Il difensore Tomas Palacios, ancora poco protagonista nel mondo nerazzurro, ha mandato un messaggio su Instagram con un post sul suo 2024. Ha scritto nello specifico: «Se ne va un grande 2024, sono sicuro che ne verrà uno migliore! Buon anno a tutti».

Palacios e il minutaggio all’Inter

IMPIEGO – Per ora Palacios non ha giocato tantissimo con l’Inter. Arrivato per una cifra intorno ai 7 milioni di euro dall’Indipendiente Rivadavia il difensore ha trovato poco spazio a causa di un primo periodo di ambientamento. Ha giocato in Argentina solamente in carriera e ha bisogno di tempo. Tre presenze tra campionato e Coppa Italia, l’ultima con l’Udinese per un totale di 20 minuti. Prima 10 minuti con l’Empoli e i minuti di recupero con il Parma. Palacios è presente in Arabia Saudita, potrebbe avere spazio senza Pavard e Acerbi.