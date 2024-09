Palacios ha una sorta di mini-ritiro per ambientarsi all’Inter

La sosta per le nazionali rappresenta un’occasione per Palacios. L’argentino avrà di fatto un mini-ritiro per ambientarsi all’Inter e ricevere le prime indicazioni tattiche.

ARRIVO A RILENTO – Tomas Palacios è finalmente arrivato all’Inter. Visti i tempi del mercato però – fino a ora – la sua conoscenza effettiva del mondo nerazzurro è stata limitata, anche a livello di allenamenti. La Serie A però è già iniziata, e come si sa non aspetta nessuno. Proprio per questo la sosta per le nazionali rappresenta un’occasione speciale per il ragazzo argentino.

Palacios da oggi ha dieci giorni da sfruttare con l’Inter

MINI-RITIRO – Palacios è destinato a rimanere ad Appiano Gentile a lavorare con Simone Inzaghi. A cominciare dalla ripresa di oggi, senza undici nazionali. Un periodo di soli allenamenti, utile sia per iniziare ad assimilare i nuovi dettami tattici sia per adeguarsi al livello fisico della Serie A. Ma c’è un di più. Questa volta le nazionali hanno risparmiato, per così dire, praticamente tutta la difesa di Inzaghi. Proprio il reparto con cui l’argentino dovrà affiatarsi. L’occasione quindi è singolarmente ghiotta. Per Palacios c’è un mini-ritiro che potrebbe rivelarsi fondamentale per ricevere le basi del suo nuovo lavoro. E quindi rendersi utile nel minor tempo possibile.