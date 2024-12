Palacios pronto a giocare: Pavard gli regala l’occasione

Tomas Palacios è pronto a sfruttare l’occasione che arriverà da Simone Inzaghi dopo l’infortunio di Benjamin Pavard in difesa. Il difensore argentino ha la sua grande occasione che potrebbe arrivare in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese.

LUNGO – Con l’infortunio alla gamba di Benjamin Pavard, Simone Inzaghi avrà da lavorare con molta attenzione sui difensori che sono rimasti ad Appiano Gentile. Se da un lato Francesco Acerbi è pronto al ritorno in campo, allo stesso tempo c’è da ricordarsi come Tomas Palacios è sempre più pronto a prendersi il suo spazio. Il francese, infortunatosi in Champions League, salterà tutti gli impegni di fine anno e riuscirà ad essere arruolabile -si spera – dalla sfida contro l’Atalanta in Supercoppa Italiana.

Pavard lascia l’Inter. Ma Palacios scalpita

SPAZIO – La sua assenza permetterà all’argentino, quasi sicuramente, di vedersi aumentare il minutaggio. Stesso discorso anche per Yann Bisseck che prenderà il posto di Pavard come braccetto di destra. Ecco che questa mossa spalancherebbe le porte all’argentino che dopo i dieci minuti contro l’Empoli, non vede l’ora di tornare in campo. Nonostante la voglia però, Simone Inzaghi sa dell’importanza di ogni singolo week e se ci sarà il momento giusto per rispedirlo in campo sarà proprio nel match di Coppa Italia. L’occasione giusta per ridare anche ad Alessandro Bastoni una serata di riposo.