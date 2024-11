Palacios pronto al bis? Inter-Venezia può significare un altro ‘esordio’

Tomas Palacios ha disputato la sua prima partita con l’Inter nella sfida esterna vinta 3-0 contro l’Empoli. Il calciatore argentino potrebbe bissare tale esordio con un’altra “prima volta”.

IL PUNTO – Tomas Palacios, dopo la prima partecipazione in Serie A in occasione della gara vinta dall’Inter contro l’Empoli con il punteggio di 3-0, potrebbe averci preso gusto. In tal senso, considerando anche la prossima sfida contro l’Arsenal del 6 novembre, l’argentino potrebbe calcare il campo di San Siro per la prima volta nella gara casalinga contro il Venezia di oggi 3 novembre. Il classe 2003 non figura nella lista di Simone Inzaghi per la Champions League, motivo per cui un suo impiego a tre giorni del match con i Gunners non porterebbe con sé alcun ragionamento relativo a un dispendio da evitare in vista della prossima sfida.

Palacios nuovamente in campo in Inter-Venezia

LO SCENARIO – Alla luce dell’esigenza di risparmiare i compagni di reparto che saranno inseriti nella sfida contro l’Arsenal, Inzaghi potrebbe dare nuovamente minutaggio al giovane argentino ingaggiato in estate. Il calciatore dell’Inter scalpita per una “prima volta” dal sapore speciale, con l’obiettivo di dimostrare ulteriormente il buon livello di cui già è in possesso. Che si tratti di sostituire Alessandro Bastoni o Yann Bisseck, l’idea è che il braccetto sinistro del momento possa lasciare spazio all’argentino rampante contro il Venezia in vista di una nuova tappa fondamentale del suo nuovo percorso all’Inter.