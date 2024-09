Palacios, primi passi nel mondo Inter. Il futuro in nerazzurro

L’Inter si gode il talento di Tomas Palacios. Il giovane argentino, arrivato sullo scadere di agosto, ha iniziato a muovere i primi passi ad Appiano Gentile.

LAVORO – Dopo una lunga ed estenuante trattativa di fine agosto, l’Inter ha finalmente chiuso per l’arrivo di Tomas Palacios. Trattativa complicata con l’Indipendiente Rivadavia e con il Talleres, ma alla fine la volontà del giovane difensore argentino ha prevalso su tutto il resto. L’Inter negli ultimi giorni di mercato ha accontentato le richieste del club e ha così portato Palacios alla corte di Simone Inzaghi. Sarà una lunga stagione per il classe 2003, arrivato a Milano senza mai aver giocato nemmeno un minuto nel calcio europeo. Proprio per questo partirà indietro nella gerarchia di Simone Inzaghi. Situazione abbastanza chiara anche per lo stesso calciatore che ha preso con serenità l’esclusione dalla lista della Uefa Champions League. Con questa esclusione Palacios avrà l’occasione di dimostrare al tecnico piacentino le sue qualità nel corso della Serie A e della Coppa Italia.

Palacios, un calendario a favore per l’esordio

CALENDARIO – Un calendario che potrebbe giocare a favore di Palacios che potrebbe andare a colmare i buchi e le stanchezze dei titolari. Dopo la trasferta contro il Monza, l’Inter avrà la sfida in Champions League contro il Manchester City e poi il derby contro il Milan. Due partite dove sicuramente Inzaghi spremerà i titolari, a partire da Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. A seguire ci sarà l’ostica trasferta contro l’Udinese, poi di nuovo Champions League in casa contro la Stella Rossa. Per l’Inter sarà dunque un mese ricco di impegni. Ecco quindi che ad ottobre potrebbe arrivare l’occasione di Tomas Palacios e permettere a uno dei titolari di riposare. L’idea è quello di vederlo in campo già contro il Torino dopo un mese pieno di apprendimento alla scuola di Simone Inzaghi.