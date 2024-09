Palacios, quale numero di maglia all’Inter? Le opzioni oltre al preferito

Tomas Palacios è finalmente un nuovo giocatore dell’Inter. Tuttavia rimane ancora un dettaglio da annunciare: quale sarà il numero di maglia dell’argentino in nerazzurro? Oltre al suo preferito, diverse opzioni ancora libere sul tavolo.

ANNUNCIO QUASI COMPLETO – Dopo diversi giorni di attesa, i tifosi dell’Inter hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Perché nell’ultimo giorno di mercato, venerdì scorso, è arrivato l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Tomas Palacios. Il difensore argentino entra così a far parte della rosa di Simone Inzaghi, dove crescerà seguendo le orme di Alessandro Bastoni. Tuttavia c’è ancora un dettaglio che manca nella nuova vita nerazzurra di Palacios. Ed è il numero di maglia che indosserà all’Inter. Un dettaglio non ancora annunciato dalla società, e a cui non si può risalire nemmeno attraverso la lista della Serie A. Dove Palacios è presente nella categoria Under 22. Pertanto, nell’attesa che l’Inter comunichi il numero di maglia del talento classe 2003, non resta che ipotizzare quale potrà essere. Con indizi discordanti.

NUMERI DISPONIBILI – Il primo criterio per ipotizzare quale numero indosserà un calciatore con il nuovo club è guardare al passato. E in questo caso la giovane carriera di Palacios aiuta. Perché con il Talleres, società in cui è cresciuto, è partito indossando il numero 50 e finendo col 42. Passando anche per il 32, che all’Inter appartiene a Federico Dimarco. E all’Independiente Rivadavia ha mantenuto il 42. Numero che è ovviamente libero tra i nerazzurri. Tuttavia ci sono molte altre opzioni libere prima di contare fino a 42. Come ad esempio il 5 liberato da Stefano Sensi, il 14 lasciato da Davy Klaassen, fino anche al 18 e al 19 (senza proprietario da due stagioni). Ora non resta che attendere di vedere se Palacios all’Inter manterrà fede alla tradizione, o sceglierà anche un nuovo numero per questa nuova fase della carriera.