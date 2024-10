Palacios al lavoro per il battesimo: pronto all’esordio con l’Inter? Il punto

Tomas Palacios, ingaggiato dall’Inter nella finestra estiva di calciomercato, sogna di fare il suo esordio con i nerazzurri dopo un periodo di adattamento al calcio italiano.

IL NOME – Tomas Palacios è stato il nome scelto dall’Inter per concludere il suo calciomercato estivo con un innesto di prospettiva in difesa. Il fatto che l’argentino potesse dover intraprendere un percorso volto al suo pieno adattamento al nostro calcio era scontato, a maggior ragione se si considera l’attenzione di Simone Inzaghi a non rischiare di far esordire un calciatore che non ritenga ancora pronto ai suoi schemi di gioco. L’aspetto da segnalare, in questa sosta per le Nazionali, è che il tecnico piacentino avrà del tempo ulteriore per poter seguire i miglioramenti del classe 2005 con la maglia dei meneghini, sperando di poterlo inserire al più presto in un impegno ufficiale della sua squadra.

Palacios sprinta verso l’esordio: Inzaghi lo cautela, consapevole del peso della maglia dell’Inter

LO SCENARIO – L’assenza dell’argentino dalla lista Champions presentata dall’Inter rende scontato che l’esordio di Palacios arriverà in Serie A. Che sia in questo mese o prima della sosta natalizia, l’impressione è che Inzaghi voglia fargli tastare il campo di una squadra di massima serie per poterlo gradualmente abituare al contesto tattico del nostro campionato. Nell’auspicio di avere tra le mani un nuovo Yann Bisseck da poter plasmare fino all’affermazione come pedina importante nel suo scacchiere in formato nerazzurro.