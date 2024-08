Palacios all’Inter per ampliare le opzioni: Inzaghi può gioire. Le varie soluzioni

Tomas Palacios è diventato ufficialmente un giocatore dell’Inter nell’ultimo giorno del calciomercato estivo. Il calciatore argentino consentirà a Simone Inzaghi di avere più frecce nel suo arco.

PRIME OPZIONI – Con l’acquisto di Tomas Palacios l’Inter ha completato la sua sessione estiva di calciomercato secondo l’obiettivo che si era posta prima dell’ultima settimana di mercato. Ingaggiare un braccetto sinistro futuribile, ma che già avesse dato prova delle sue qualità, al fine di inserire stabilmente Carlos Augusto nel ruolo di esterno sinistro. L’argentino consentirà, innanzitutto, a Simone Inzaghi di avere dalla panchina una soluzione per sostituire Alessandro Bastoni nel caso in cui abbia già sostituito Federico Dimarco con il brasiliano. Sarà così possibile vedere Augusto sulla fascia e un altro sudamericano dal suo stesso lato, ma nel ruolo di braccetto. Così da preservare l’imprevedibilità e la spinta offensiva anche dopo aver effettuato i relativi cambi.

L’Inter di Inzaghi e i benefici concreti: quante soluzioni a disposizione del tecnico italiano con l’arrivo di Palacios!

ULTERIORI OPZIONI – Inzaghi potrebbe al contempo sostituire Bastoni con Palacios senza contemplare un’eguale modifica anche sull’esterno, lasciando quindi Dimarco in campo. Ciò comporterebbe una maggiore propensione allo scambio e ai fraseggi piuttosto che al filtrante per gli inserimenti dell’esterno di turno. Palacios potrebbe, in ultima istanza, anche essere schierato al centro della difesa. Sicuramente si tratta di un’ipotesi azzardata, per il presente, ma è bene non escluderla per il futuro. Le sue capacità aeree e le sue doti difensive rendono contemplabile anche questa soluzione per le prossime stagioni. E, considerando quanto Francesco Acerbi si sia inserito nella partita vinta 4-0 contro l’Atalanta, la propensione all’impostazione e alla partecipazione al gioco offensivo dell’argentino potrebbe aiutare nel tentare tale scommessa.