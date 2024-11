Palacios e la ‘grande occasione’. Pavard apre le porte a una nuova Inter?

Tomas Palacios è stato l’ultimo acquisto della sessione estiva di calciomercato dell’Inter. Il difensore argentino potrebbe avere maggiore spazio, rispetto a quello racimolato finora, a causa dell’infortunio occorso a Benjamin Pavard.

LA NOTIZIA – Benjamin Pavard sarà costretto a stare fuori per almeno un mese a causa di una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata durante Inter-Lipsia. Il calciatore francese, sostituito da Yann Bisseck sul finire della prima frazione di gioco, salterà i prossimi impegni di Serie A e Champions League, potendo tornare in campo direttamente nel 2025 in occasione della Supercoppa italiana. Sfida nella quale i nerazzurri sfideranno l’Atalanta, nella semifinale della competizione, il 2 gennaio.

Palacios e la speranza in vista dei prossimi impegni dell’Inter

IL RAGIONAMENTO – Le modalità attraverso le quali si potrebbe arrivare a un maggiore impiego di Tomas Palacios, nell’Inter di Simone Inzaghi, si riferiscono alla posizione di Bisseck nella rosa nerazzurra. Nello specifico, dato che il tedesco è in grado di interpretare anche il ruolo di braccetto sinistro, il tecnico piacentino lo ha delle volte impiegato in quella zona del campo, togliendo inevitabilmente a Palacios la possibilità di vedersi garantito un maggiore minutaggio.

LA SOLUZIONE – Con Pavard fuori, Bisseck dovrà essere schierato prevalentemente nel ruolo di braccetto destro, potendo all’occorrenza interscambiarsi con Matteo Darmian, il jolly della retroguardia nerazzurra. Questo schema risulta sicuramente fecondo rispetto all’idea di una maggiore operatività dell’argentino nel sistema, trattandosi di tener conto del fatto che, a sinistra, non ci saranno concrete alternative ad Alessandro Bastoni se non quella di arretrare Carlos Augusto in quella posizione. Ecco perché Palacios può davvero sperare di veder soddisfatto il suo obiettivo di acquisire sempre più spazio nell’Inter di Inzaghi. Dando solidità a tale proposito con il lavoro svolto quotidianamente in allenamento.