Palacios fuori dalla Champions League. Le motivazioni dietro la scelta

Tomas Palacios è rimasto fuori dalla lista dell’Inter per la prima fase della Champions League. Ci sono dei motivi ben chiari dietro la scelta di Simone Inzaghi.

OUT – Tomas Palacios sembrava poter essere inserito nella lista dell’Inter per la prima fase della UEFA Champions League. Il ballottaggio era tra lui e Joaquin Correa, si dava per scontata l’assenza di Tajon Buchanan per la rottura della tibia. Alla fine ha avuto la meglio il canadese e i due argentini sono rimasti entrambi fuori. I motivi sono diversi per il difensore e l’attaccante, ma per Palacios sono sicuramente più semplici da comprendere. Il giocatore non ha mai fatto un minuto in Europa, non ha mai disputato una sola partita al di fuori del campionato argentino. Gli manca esperienza, gli mancano i ritmi del calcio che conta, gli manca anche la malizia dei difensori più abituati a questo contesto. Palacios ha tempo per allenarsi e migliorare, ma soprattutto deve sfruttare queste settimane per capire le richieste di Simone Inzaghi. L’ostacolo più grande è il tecnico piacentino, o meglio ciò di cui ha bisogno in rosa. Tomas dovrà ricoprire il ruolo di Alessandro Bastoni, perciò prima di entrare in campo passerà del tempo. Ci vuole pazienza, non sarà un percorso semplice.