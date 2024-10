Palacios, l’esempio cui guardare per l’esordio all’Inter: passato che ritorna

Tomas Palacios, prelevato dall’Inter nell’ultima finestra estiva di calciomercato, si auspica di esordire nel più breve termine possibile con la maglia nerazzurra. Un esempio può dare un’idea di ciò che lo attenderà.

CASO PARTICOLARE – Tomas Palacios ha rappresentato il colpo più interessante, dal punto di vista della crescita potenziale del giocatore, dell’ultimo calciomercato dell’Inter. Il calciatore argentino è stato ingaggiato dopo un attento lavoro di scouting da parte dei dirigenti nerazzurri, con in aggiunta l’impegno “diplomatico” di Javier Zanetti per chiarirgli il quadro in cui si sarebbe inserito il suo acquisto da parte dei meneghini. La consapevolezza di non poter trovare immediatamente spazio sul rettangolo di gioco si accompagnava, dunque, alla convinzione di rappresentare un calciatore su cui l’Inter avrebbe inteso puntare nel futuro.

Palacios, guarda Bisseck per immaginare cosa ti attenderà all’Inter

ESEMPIO TANGIBILE – Palacios può osservare la crescita di Yann Bisseck per rendersi conto del percorso che potrebbe portarlo a diventare un calciatore altrettanto importante nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Il giocatore argentino può guardare al suo compagno di reparto per avere un’idea più chiara degli effetti degli insegnamenti dello staff tecnico e dei senatori dell’Inter sulla propria maturazione professionale. Dopo un praticantato nella scorsa stagione, Bisseck è diventato un calciatore abbastanza maturo da essere schierato anche in un match di cartello come quello dell’Etihad pareggiato contro il Manchester City.

LO SCENARIO – Poste queste basi, ciò che si può immaginare è una continuazione del suo percorso di adattamento al calcio italiano tramite gli allenamenti di Inzaghi e del suo staff. Una volta che il tecnico piacentino avrà l’impressione che l’argentino abbia raggiunto uno status superiore a quello attuale, sarà possibile osservarne l’esordio nel campionato italiano. Tenendo conto della sua assenza dalla lista presentata dall’Inter per la Champions League, non è da escludere che la prima presenza in Serie A del classe 2003 avvenga proprio nel contesto delle rotazioni predisposte da Inzaghi in vista di un successivo impegno europeo.