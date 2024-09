Palacios, due settimane per ambientarsi: al lavoro per esordire con l’Inter

La sosta per le nazionali giova a Tomas Palacios, che avrà così il tempo necessario per iniziare ad ambientarsi all’Inter e di lavorare per essere pronto nel momento del suo esordio con la maglia nerazzurra.

LAVORO SUL CAMPO – Tomas Palacios è l’ultimo colpo di calciomercato effettuato dall’Inter. L’argentino ha aggiunto il suo nome alla lista dei nuovi acquisti, dopo gli arrivi di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez. Il suo ruolo è chiaro: fornire un’alternativa in più sulla sinistra, dove al momento il solo Carlos Augusto si ritrova a fare la riserva in due ruoli: in fascia, come vice di Federico Dimarco, e nel terzetto difensivo, come vice di Alessandro Bastoni. Chiaramente Palacios, vista anche la giovane età, non è ancora pronto per scendere in campo – quantomeno da titolare – con la maglia nerazzurra. Ecco perché queste settimane caratterizzate dalla sosta per le nazionali sono utili per il suo ambientamento. Con il lavoro sul campo, ad Appiano Gentile, insieme ai compagni che non sono partiti per le rispettive nazionali.

Palacios, lavoro propedeutico all’esordio con l’Inter

PREPARAZIONE – Difficilmente, come anticipato sopra, vedremo Tomas Palacios a breve in campo con la maglia dell’Inter. È una costante per i nuovi acquisti nerazzurri, con Simone Inzaghi che ha prima di tutto intenzione di inculcare i meccanismi di gioco ai suoi giocatori. Non bisogna inoltre dimenticare che stiamo parlando di un classe 2003 alla sua prima esperienza in Europa. Gettarlo nella mischia sarebbe controproducente sia per lui che per la squadra, per questo si lavora per prepararlo a un graduale inserimento. Al momento, con i problemi di Alessandro Bastoni, resta sempre l’ipotesi Carlos Augusto in vista della gara contro il Monza. Senza dimenticare che Matteo Darmian si può – all’occorrenza – spostare sulla fascia sinistra, con Denzel Dumfries a destra. Per Tomas Palacios ci sarà tempo, con calma, di prepararsi all’esordio.