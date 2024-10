Palacios corre, ma Inzaghi ancora non lo valuta. L’Inter vede in lui il futuro

Arrivato sul gong finale di mercato, Thomas Palacios scalpita in vista dell’esordio con la maglia dell’Inter. Il difensore argentino, considerato un crack in patria, sta finendo il periodo di adattamento al nuovo club.

LAVORO – Arrivato in extremis durante il mercato di settembre, Tomas Palacios non ha mai ancora visto il campo della Serie A. Arrivato come potenziale crack dall’Argentina, Palacios sta cercando di sfruttare il tempo a disposizione alla Pinetina, così da imparare al meglio le richieste di Simone Inzaghi. Con una difesa che non brilla dopo la passata stagione, il tecnico dell’Inter vuole limitare i danni e cercare di non far pesare al giovane argentino l’ingresso nel calcio del vecchio continente. Tomas Palacios, dopo le ottime prestazione fatte in Sudamerica che hanno così permesso ad Ausilio di intercettarlo, adesso è arrivato il momento di proteggerlo al meglio e farlo sentire al centro del progetto nonostante non abbia giocato tanto.

Inter, Palacios scalpita. Ma i piani sono complicati

MESI – Nei prossimi mesi però, tutto potrebbe cambiare. Nonostante Simone Inzaghi gli abbia già detto del ritorno di Buchanan sulla corsia di destra, lo spazio per Palacios diventa sempre più piccolo. Un aspetto fondamentale sarà invece capire fin dove Simone Inzaghi si spingerà per le rotazioni. Il tecnico dell’Inter dovrà essere bravo a gestire le forze di ognuno. Adesso con il rientro di Buchanan sugli esterni, per il difensore argentino si rischia di fare complicato. C’è solo da capire se Inzaghi si affiderà a lui in Coppa Italia per permettere magari a Bastoni e De Vrij di potersi concedere una giornata “libera”. Oltre all’esordio che arriverà, l’Inter aveva preso in considerazione una cessione lampo in trasferta a partire da gennaio verso un club amico. L’idea era quella di farlo maturare e crescere anche come minutaggio fuori da San Siro e dalla pressione che porta.