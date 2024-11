Palacios, in casa Inter pronto il piano per un… Bisseck 2!

La notizia importantissima degli ultimi giorni è sicuramente il rinnovo contrattauale di Yann Bisseck, blindato dall’Inter fino al 2029. Un percorso, il suo, che i nerazzurri puntano a replicare anche con un altro giovane difensore: l’argentino Tomás Palacios

À LA BISSECK – Il percorso di Yann Bisseck è esattamente ciò che il nuovo corso dell’Inter, con la proprietà statunitense Oaktree, vuole avere come obiettivo. Giocatori di grande potenziale, giovani, da acquistare a costi ridotti e poter potenzialmente rivendere a cifre ben più alte rispetto a quelle investite. Proprio in quest’ottica va letto il rinnovo contrattaule del difensore tedesco, che si è unito ai colori nerazzurri fino al 2029. Un percorso che, ora, la società vuole ripercorrere con un altro giocatore in rosa: Tomás Palacios, difensore argentino arrivato in chiusura di mercato. E che, finora, ha raccolto una sola presenza. Nove minuti, nella trasferta vinta dall’Inter sul campo dell’Empoli con il risultato di 0-3.

Tomás Palacios sulla stessa strada di Yann Bisseck: il piano per la sua crescita

STRADA TRACCIATA – Una sola presenza, fin qui, per Tomás Palacios, ma destinata a non restare l’unica ancora per molto. Bisogna chiaramente stare molto attenti al percorso di crescita di giocatori giovani, per evitare di bruciarli. Basti pensare che l’argentino ha ancora soltanto 21 anni e al momento è importantissimo, per lui, avere l’occasione di allenarsi quotidianamente con compagni di squadra di alto livello. Ma il potenziale è tutto dalla sua. Come il fisico: 1,96 la sua stazza, che lo rende un elemento importantissimo in difesa. Di contro, per restare su Yann Bisseck, basti pensare che il tedesco ha iniziato lo scorso anno a raccogliere presenze verso fine 2023 e sta iniziando a entrare in maniera fissa nelle rotazioni soltanto da questa stagione.

PIANO DI CRESCITA – Insomma, Simone Inzaghi ha ben chiaro in testa l’utilizzo di Tomás Palacios. Che da qui a fine stagione avrà la possibilità di mettersi in mostra con molta più costanza. Con calma, imparando i necessari meccanismi e i tatticismi di un calcio, quello italiano, a cui è tutt’altro che semplice abituarsi. Poi, gradualmente, le sue presenze sono destinate ad aumentare. Sulla falsa riga di quanto sta accadendo con Yann Bisseck fin dal suo arrivo in nerazzurro, dopo l’acquisto dall’Aarhus. Fino al rinnovo di ieri. E non solo.