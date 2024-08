Palacios in arrivo: Inter ferma sul mercato? Uno per reparto!

Tomas Palacios è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. I nerazzurri, accusati di essere fermi sul mercato, stanno di fatto chiudendo il mercato con un acquisto per reparto.

NUOVO ARRIVO – Dopo giorni di intense trattative, l’Inter sta per chiudere il quarto colpo per la Prima Squadra di questo calciomercato. Si tratta dell’argentino Tomas Palacios, che sarà il difensore richiesto da Simone Inzaghi per poter rinforzare il reparto difensivo e avere più alternative a sua disposizione per affrontare questa lunghissima stagione. Una risposta, anche, per chi – soprattutto fra i tifosi nerazzurri, spesso mai contenti – ha accusato l’Inter di essere troppo ferma sul mercato. Ignorando il fatto di aver confermato in blocco tutti gli elementi in grado, la scorsa stagione, di stradominare il campionato e conquistare il ventesimo scudetto della storia del club.

Palacios, con il difensore l’Inter chiude un acquisto per reparto

REPARTI COPERTI – Quello che era necessario fare, per l’Inter, era puntellare una rosa già fortissima. Oltre a dare alternative a livello numerico a Simone Inzaghi. E proprio questo è ciò che è accaduto. I nerazzurri, con il difensore Tomas Palacios, vanno infatti a chiudere un acquisto per reparto. Partendo dal secondo portiere, Josep Martinez, passando poi a Piotr Zielinski a centrocampo, chiudendo con Mehdi Taremi in attacco. Alla faccia dell’immobilismo sul mercato.