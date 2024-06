Oristanio, perché preferire il Venezia al Genoa? La risposta

Gaetano Oristanio in questo momento preferisce la destinazione Venezia piuttosto che il Genoa. La motivazione è semplice, riguarda i minuti di gioco.

POSSIBILE OPERAZIONE – Piazzare Gaetano Oristanio al Genoa sarebbe l’ideale per l’Inter. Il motivo? Sarebbe la contropartita gradita ai rosso-blu per la cessione del portiere Josep Martinez, per cui i nerazzurri stanno lavorando ormai da diverse settimane. L’operazione si chiuderebbe a 15 milioni di euro tra base cash e cartellino del giovane 2002, che però ha espresso un’altra preferenza per la prossima stagione. L’attaccante vorrebbe andare al Venezia, che si è presentato con il suo ds Filippo Antonelli nella sede di Viale della Liberazione.

PREFERENZA – Oristanio ha giocato il suo primo anno in Serie A con la maglia del Cagliari. Aveva iniziato molto bene, trovando anche il suo primo gol nella competizione. Aveva acquisito la titolarità nella prima parte di stagione, risultando decisivo anche a partita in corso quando Claudio Ranieri aveva bisogno dello spunto e del dribbling in fase offensiva. Nella seconda parte della stagione ha però subito un infortunio, rimanendo fuori e perdendo il posto. L’attaccante non vuole ripetere questa situazione il prossimo anno, vuole essere sicuro di poter giocare e avere minutaggio adatto per la sua crescita. Le 27 presenze sono una base di partenza, al Venezia considera di averne di più ed è per questo che preferisce quella destinazione.