Oriali ora è con l’Italia, quando si parlerà del suo futuro all’Inter?

Il futuro di Oriali è ancora misterioso. Il dirigente ora è impegnato con l’Italia, ma svelare i suoi piani sarebbe importante per il mondo Inter.

SILENZIO ASSORDANTE – Oriali non ha parlato molto nei suoi due anni di ritorno all’Inter con Conte. Se non in un’intervista di un mesetto fa dai toni decisamente polemici. Che ha fatto sorgere a tutti i tifosi molti dubbi. Sul futuro dell’Inter in generale, ma sul suo nello specifico. Da allora se n’è andato Conte, è stato annunciato Inzaghi e persino il presidente Zhang ha concesso un’intervista. Invece dell’ex mediano non si è più saputo nulla. Un silenzio che inevitabilmente porta preoccupazioni.

IMPEGNO AZZURRO – In questo momento Oriali è impegnato a svolgere il suo secondo (o primo, dipende dai punti di vista) impegno. Quello con la nazionale di Mancini. Il che lo occuperà praticamente per un altro mese, settimana più settimana meno. Il tempo per l’Inter di iniziare il mercato e di presentare Inzaghi, a spanne. Un periodo sensibile insomma per il mondo nerazzurro. Che avrebbe bisogno di capire quale sarà il futuro del dirigente. Decisivo come figura per continuità, ma anche perché ormai sinonimo di vittoria. Ma soprattutto per il supporto al nuovo tecnico. Che deve insediarsi, ereditando una situazione tutta da decifrare.

SUPPORTO NECESSARIO – Oriali all’Inter ha sempre ricoperto un delicato ruolo di trait d’union tra la dirigenza, ma anche l’allenatore e i giocatori. Un cuscinetto tra tutti, utile per ammorbidire, motivare, aiutare. Trasmettendo inoltre un forte dna nerazzurro. All’Inter è tornato grazie a Conte, con cui ha sviluppato un grande legame proprio nell’esperienza in nazionale. Senza il leccese non è dato sapere quale sarà il suo futuro. Ma Inzaghi, come detto, avrebbe grande bisogno di lui, della sua figura, del suo supporto, dei suoi consigli. Quando romperà il silenzio mascherato da impegno azzurro?