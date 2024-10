Organigramma Inter: tutti i nomi con i ruoli e chi potrebbe andar via

Il calciomercato ormai non riguarda solo calciatori o allenatori ma anche i dirigenti e l’Organigramma dell’Inter ne sa qualcosa. Dopo l’insediamento di Oaktree ai vertici aziendali ci sono già state delle novità ma le cose più importanti sono previste nelle prossime settimane

MILANO – Alla vigilia del weekend di Inter-Juventus a tenere banco è il calciomercato… dirigenziale. In casa Inter, ovviamente. Un tema non nuovo. Tutt’altro. Un tema che torna in auge proprio a ridosso del primo Derby d’Italia stagionale. La Juventus è attesa a San Siro domenica 27 ottobre. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Si tratta del primo Derby d’Italia del grande ex Giuseppe Marotta nei panni di Presidente dell’Inter. Ed è proprio il ruolo-chiave di Marotta ai vertici societari, con la nuova proprietà Oaktree Capital Management, a dar vita a una serie di clamorosi ragionamenti dal sapore di rivoluzione. Una rivoluzione che potrebbe toccare e ritoccare l’Organigramma dell’Inter. Ma com’è composto attualmente la Governance del Club nerazzurro? Ecco – in sintesi – l’Organigramma interista con ai vertici il Presidente Marotta.

Organigramma Inter: ecco tutte le cariche nell’anno zero di Oaktree

Giuseppe MarottaJavier ZanettiAlessandro AntonelloPiero AusilioLuca DanovaroMatteo PedinottiAndrea AccinelliMark Van Huuksloot

Oaktree vuole rivoluzionare l’Inter e il suo Management? Tutti i nomi a rischio

ORGANIGRAMMA – Partendo dall’alto, il nome di Marotta non è in discussione sebbene nelle ultime settimane si sia ipotizzato un ritorno al tradizionale “monoruolo” di Chief Executive Officer favorendo l’avvicendamento con un nuovo presidente scelto da Oaktree per rappresentare l’Inter. Ipotesi che, al momento, non trova conferma. Stesso discors per Javier Zanetti, che funge da vice oltre che – indirettamente – da Brand Ambassador del Club. Il primo nome è a rischio è quello di Alessandro Antonello, che da alcuni giorni è accostato – sempre con con più insistenza – alla Roma. Le notizie su Antonello nuovo CEO della Roma si susseguono e adesso bisogna iniziare a prendere in considerazione questo scenario. Al contrario, non sembra assolutamente in discussione Piero Ausilio nel ruolo di direttore sportivo (con Dario Baccin vice, ndr). Potenzialmente in uscita Luca Danovaro, che la Roma vorrebbe riportare a “casa”, magari sfruttando proprio l’ottimo rapporto con Antonello. A rischio anche Matteo Pedinotti e Mark Van Huuksloot, già da tempo considerati in partenza, a prescindere da Oaktree. Apparentemente tranquillo Andrea Accinelli, che potrebbe anche non risentire della rivoluzione in arrivo all’Inter.

Inter-Juventus si gioca fuori dal campo: Calvo (e Ricci) con Marotta?

RIVOLUZIONE – Già “epurato” dall’Organigramma Lionel Sacchi nei panni di Chief People Officer, che non rientra nei piani di Oaktree soprattutto a causa della rivoluzione legata al progetto nuovo stadio. Anche per questo motivo si fa sempre più insistente l’ipotesi di addio per Antonello. E con lui anche Danovaro, Pedinotti e Van Huuksloot. In attesa di conferme e/o smentite, non mancano neanche i potenziali nomi in entrata nel nuovo Organigramma dell’Inter. Il nome più “rumoroso” – ed ecco perché l’avvicinamento al Derby d’Italia fa ancora più notizia – è quello di Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus. Già Commercial Director, Chief Revenue Officer, Chief Operating Officer, Chief of Staff, Chief Football Officer e Managing Director Revenue & Football Development, Calvo sarebbe la soluzione per colmare con un nome solo diverse posizioni. Uomo di fiducia di Marotta ai tempi della Juventus, Calvo può rimpiazzare tant Danovaro quanto Van Huuksloot. E Antonello? Chissà… Dipendesse solo da Marotta, il primo nome in lista sarebbe quello di Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Sassuolo in Serie B. Per il ruolo post-Danovaro, invece, avanza anche il nome di Giorgio Ricci, già ex Juventus. I nomi, quindi, non mancano. L’Organigramma dell’Inter di Oaktree cambierà presto forma? Dopo aver rinnovato parzialmente il Consiglio di Amministrazione (vedi sotto, ndr), adesso è davvero tempo di rivoluzione. Totale.

Consiglio di Amministrazione Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello, Alejandro Cano, Katherine Ralph, Renato Meduri, Carlo Ligori, Delphine Nannan, Fausto Zanetton, Amedeo Carassai e Carlo Marchetti.

Collegio Sindacale. Sindaci Effettivi Fabrizio Piercarlo Bonelli, Roberto Cassader e Simone Biagiotti.