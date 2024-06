Organigramma Inter con Marotta bis: come cambia da Suning a Oaktree

Nasce la nuova Inter firmata Oaktree e l’atto obbligato si chiama CdA, ovvero il Consiglio di Amministrazione del Club che ufficializza anche il nuovo Organigramma. Il passaggio di consegne da Suning al fondo statunitense è già andato in scena il 22 maggio ma la nomina di Marotta presidente al posto dell’uscente Zhang completa il quadro. Ecco come e cosa cambia

MILANO – Il Consiglio di Amministrazione (“CdA”) è l’organo collegiale di gestione delle società di capitali. Tra queste anche le Società per Azioni (“S.p.A.”), come nel caso della Football Club Internazionale Milano (“Inter”). Al CdA viene affidata la gestione ordinaria e straordinaria del Club, anche attraverso una serie di deleghe, per supervisionare le attività finalizzate a raggiungere gli obiettivi fissati dopo aver definito le strategie. In casa Inter questo organo viene rinnovato ufficialmente il 4 giugno 2024 dopo l’uscita di scena del Suning Holdings Group (“Suning”) dal controllo delle quote di maggioranza. E con esso l’Organigramma del Club. Ma com’è composto il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Inter? Analizziamo le modifiche.

Marotta in cima al nuovo Organigramma: Presidente Inter ma non solo

PRESIDENTE – L’attuale CdA dell’Inter è “presieduto” dal Presidente Giuseppe “Beppe” Marotta, che mantiene la carica precedente ma aggiunge il titolo più ambito. Marotta subentra a Zhang Kangyang – conosciuto in italia con il nome di Steven Zhang – che perde il titolo di “Presidente” dopo aver perso il controllo della società in favore di Oaktree Capital Management (“Oaktree”). Il fondo statunitense nomina subito il “suo” presidente, che è già al vertice della nuova Inter e continua a far parte del Consiglio di Amministrazione con un duplice ruolo. Questa è la più grande novità del nuovo Organigramma dell’Inter. Anche perché, sotto il Presidente Marotta, arriva la conferma di Javier Zanetti nel ruolo di Vice-President. Le novità arrivano subito dopo.

Nuovo CdA Inter: chi, come e cosa cambia da Suning a Oaktree

DA SUNING A OAKTREE – Parecchio movimento negli altri nove nomi sotto Marotta. Usciti insieme all’ex presidente Zhang anche Xu Yichen, Zhu Qing, Zhou Bin e Ying Ruohan, ovvero i quattro membri cinesi in quota Suning. Fuori anche il sino-americano Daniel Kar Keung Tseung, unico membro in quota LionRock Capital (“LionRock”). Sei addii e altrettante novità. Il nuovo CdA dell’Inter firmato Oaktree, già presente nell’ultimo triennio Suning con i membri italiani Amedeo Carassai e Carlo Marchetti, confermati da “indipendenti”, vede la luce con altre sei nuove figure. Si tratta dello spagnolo Alejandro Cano e dell’inglese Katherine Ralph, già immortalati presso la sede dell’Inter in Viale della Liberazione. Insieme alla coppia Cano-Ralph si insedia il duo italiano formato da Carlo Ligori e Roberto Meduri, che arricchiscono il CdA nerazzurro in quota Oaktree. Il quinto nome è quello Delphine Nannan, direttamente dal Lussemburgo, dov’è avvenuto il pegno delle quote di Suning. Esterno al mondo Oaktree solo Fausto Zanetton, che entra come Amministratore Delegato di Tifosy Capital & Advisory e quindi come consulente strategico del fondo statunitense. Pertanto non si vedrà più il CdA dell’Inter sotto il binomio Suning-Zhang.

ORGANIGRAMMA INTER – Nonostante la nomina di Marotta nel ruolo di presidente, Oaktree conferma la struttura aziendale con il Co-CEO (“Chief Executive Officer”). Di conseguenza, completa il CdA l’Amministratore Delegato Corporate Alessandro Antonello (“AD Corporate”), che continuerà ad “affiancare” l’Amministratore Delegato Sport (“AD Sport”) nonché Presidente Marotta. Completano la struttura societaria i tre Sindaci Effettivi del Collegio Sindacale (Simone Biagiotti, Roberto Cassader e Alessandro Padula). Confermatissimo nell’Organigramma dell’Inter il Direttore Sportivo Piero Ausilio, che continuerà a curare le operazioni di calciomercato insieme al Presidente Marotta. Invariate tutte le altre figure manageriali. Si tratta di Andrea Accinelli (Chief Financial Officer), Luca Danovaro (Chief Revenue Officer), Matteo Pedinotti (Chief Communications Officer), Lionel Sacchi (Chief People Officer) e Mark Van Huuksloot (Chief Operating Officer). Ci saranno altre novità nei prossimi giorni? Intanto l’Inter di Oaktree (ri)parte da qui: continuità aziendale e progettualità sportiva. E un “doppio” Marotta a fare da garante.